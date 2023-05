Nel cast della miniserie Zero Day ci sarà anche l’attore Edi Gathegi con un ruolo importante nel progetto creato da Eric Newman, Noah Oppenheim e Michael S. Schmidt.

L’attore reciterà accanto a Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen e Connie Britton.

Gathegi, nel progetto targato Netflix, sarà Carl, un intenso burocrate leale all’ex presidente degli Stati Uniti George Mullen, interpretato da De Niro.

Al centro della trama ci sarà George Mullen (De Niro), un ex presidente degli Stati Uniti che è costretto a ritornare attivo in campo politico per occuparsi di una commissione che deve indagare su un devastante cyber-attacco globale.

Zero Day sarà composta da sei episodi. La serie è stata creata da Eric Newman e Noah Oppenheim, in collaborazione con Michael S. Schmidt.

De Niro sarà coinvolto come produttore esecutivo, mentre alla regia ci sarà Lesli Linka Glatter.

Che ne pensate dell’arrivo di Edi Gathegi nel cast di Zero Day? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili