Robert De Niro sarà il protagonista di Bobby Meritorious nuova serie tv crime per Paramount+ scritta da Billy Ray.

La serie sarà ambientata nell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, una persona con potere e una portata apparentemente illimitati. Fino a quando un informatore Avery “The Sage” Accomando si dice pronto a fare a pezzi questa storica istituzione. Solo un uomo può fermarlo, un leggendario ex poliziotto diventato procuratore, conosciuto come Bobby Meritorious, interpretato proprio da De Niro. La battaglia tra questi due giganti si tramuterà in una lotta per la giustizia stessa.

Billy Ray sarà sia showrunner che produttore esecutivo. Anche De Niro sarà produttore esecutivo insieme alla sua partner di produzione Jane Rosenthal e Berry Welsh della Tribeca Productions. Peter Gethers sarà anche produttore esecutivo insieme a Preet Bahara, che è stato procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York tra il 2009 e il 2017.

Fonte: Deadline

