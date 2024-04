Fallout è arrivato lo scorso 11 aprile in streaming esclusivo su Prime Video e uno dei personaggi più apprezzati della serie è, senza dubbio, il Ghoul cowboy cacciatore di taglie interpretato da Walton Goggins, un personaggio, il suo, che comincia il suo percorso ben prima dell’apocalisse nucleare, quando era un attore di successo di nome Cooper Howard attivo, soprattutto, in ambito di film western.

Durante il junket di Fallout al quale siamo stati invitati qualche giorno fa, abbiamo chiesto a Walton Goggins quali siano state le ispirazioni per questo suo personaggio dalla natura duplice per così dire. L’attore ci ha spiegato, innanzitutto, perché ami così tanto il genere western svelando anche sul lavoro di quali colleghi si sia basato per dare vita a questo “cowboy della post apocalisse” che, effettivamente, è qualcosa d’inedito per il piccolo schermo.

Trovate l’intervista qua sotto:

Fallout, la trama della serie TV

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

