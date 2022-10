Wanna: tra camorra, marchesi e viaggi in Brasile, Alessandro Garramone ci racconta i personaggi della docuserie

Sbarcata su Netflix nel mese di settembre, Wanna è una docu-serie in quattro episodi sulla celebre truffatrice e teleimbonitrice Wanna Marchi. Ma, a catturare l’attenzione dello spettatore, non sono solo Wanna e la figlia Stefania Nobile, bensì una pletora di personaggi misteriosi.

Ce ne ha parlato nella videointervista “A casa di Alò” con Francesco Alò lo showrunner Alessandro Garramone, a partire proprio dalla figura più enigmatica di tutte: Milva Magliano.

“Dopo trent’anni siamo andati a tirare fuori dalle cantine della procura di Bologna quella storia che nessuno aveva mai richiesto. (…) Otto mesi di ricerche per trovarla. Io pensavo fosse in carcere.”

Intervistata in una camera d’hotel, seduta sul letto, Milva Magliano, ex collaboratrice di Wanna Marchi, appare molto delicata come aspetto e voce. A spiazzare è il forte contrasto che emerge tra il suo aspetto e le parole. E i fatti. Milva è stata in carcere ed è ora agli arresti domiciliari, apparentemente legata alla camorra di Raffaele Cutolo.

Rivela Garramone: “C’è un segreto dietro questa intervista. C’è un motivo per cui (Milva) si trova sul letto.”

Non solo camorra nel racconto di Wanna, ma anche imprenditori che compaiono e misteriosamente svaniscono nel nulla. È il caso del marchese Attilio Capra de Carrè: “…Il marchese diventa l’antieroe dell’antieroe. Ed è un personaggio incredibilmente affascinante, incredibilmente misterioso. Per il marchese ho vagato nel buio per almeno sei mesi, finché non mi è venuto in mente che Peter Gomez potesse essere l’ultima persona al mondo che sapeva di lui…”

Scompare dalla narrazione il marchese de Carré, non prima di aver introdotto nella vita della Marchi l’ennesimo bizzarro personaggio: un cameriere che cammina a piedi scalzi e che sarebbe diventato il maestro di vita Do Nascimiento, fuggito in Brasile dopo lo scandalo. “Dovevamo farla via Skype quell’intervista perché eravamo durante il Covid. Io lo vedo (Do Nascimiento), parlo con il mio produttore e dico ho capito che non si può andare, però noi dobbiamo andarci. (…) Per cui sono partito io il venerdì e il lunedì sono tornato con l’intervista.”

