Come in tutte le serie migliori è un mistero quello che tiene avvinti di puntata in puntata. E anche se Wanna è un docuserie e non una serie di finzione, anche se l’esito di tutto lo conosciamo già e anche se un giudizio sulle persone coinvolte quasi tutti già lo hanno espresso, lo stesso c’è un mistero profondo e insondabile in questa storia, uno in cui

Alessandro Garramone, Davide Bandiera (autore e sceneggiatore) e Nicola Prosatore (regista) con Gabriele Immirzi (produttore) si tuffano di testa. È il mistero di Wanna Marchi e Stefania Nobile, imperscrutabili venditrici di fumo anche e soprattutto riguardo se stesse, nascoste dietro molte maschere, raramente oneste anche quando mostrano sentimenti.

Nonostante non siano killer o spietati aguzzini lo stesso questa docuserie che si concentra sulla storia delle due, sia personale che poi chiaramente professionale e legale, le sonda e cerca di capirne motiv...