La recensione di 1923, la serie la cui prima stagione è disponibile interamente su Paramount+

Che 1923 non sia una serie qualsiasi lo testimonia la presenza di Harrison Ford (al suo debutto come protagonista in una serie TV) e di Helen Mirren, persino troppo qualificata per il ruolo di Cara, la moglie del personaggio interpretato da Ford, ma non poteva essere altrimenti, considerato che Taylor Sheridan è ormai da qualche tempo la rivelazione di Hollywood con cui tutti sembrano voler lavorare, nonostante i suoi show ed in particolare Yellowstone ed i suoi spinoff siano stati definiti “conservatori“, “serie repubblicane” o “il Trono di Spade degli stati rossi“, cioè gli stati a maggioranza repubblicana.

A prescindere da dove arrivino le critiche, alcune delle quali sono anche puntuali, la verità è che il franchise creato da Sheridan è innegabilmente accattivante...