La recensione del quarto episodio di Ahsoka, intitolato “Il jedi caduto”, disponibile su Disney+

I nodi giungono al pettine nel quarto episodio di Ahsoka, ‘Il jedi caduto’, titolo che come di consueto si presta a più di un’interpretazione nell’arco degli eventi. Con questo episodio la serie giunge al giro di boa, e con tempistiche impeccabili, siamo al punto di svolta centrale sia per le vicende della trama globale, sia nel percorso personale dei protagonisti.

Eroi in Crisi

Una cosa è fin troppo chiara nella sequenza degli eventi che chiude il capitolo del pianeta Seatos: i protagonisti vivono la loro ora più nera in questo episodio. Hera Syndulla, accorrendo in soccorso delle amiche e contravvenendo agli ordini della Repubblica nel farlo, porta alla morte buona parte della squadriglia di Ala-X che li accompagna, e anche se questa non è la storia di Hera, l’esito infausto della sua bravata avrà (o dovrebbe avere) delle conseguenze. Anche Ahsoka perde la sua sfida incrocian...