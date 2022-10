È un peccato che il giornalismo non sia un argomento particolarmente amato dal pubblico delle serie televisive, ma è anche vero che non ci sono molti esempi di ottimi show televisivi che abbiano raccontato questa nobile professione (quando esercitata in un certo modo), un evidente ostacolo che Alaska Daily si trova di fronte e che prova a superare, a volte con successo, altre zoppicando.

LA TRAMA DI ALASKA DAILY ED I PROTAGONISTI

Creata da Tom McCarthy (Spotlight) con Hilary Swank come produttrice esecutiva e protagonista, Alaska Daily racconta la storia di Eileen Fitzgerald, una giornalista investigativa di New York la cui carriera viene distrutta da un’inchiesta in cui viene preso di mira il candidato a Segretario della Difesa scelto dal Presidente. Nonostante Eileen sbandieri di aver lavorato sul pezzo per 5 mesi e si vanti di lavorare meglio da sola, tutta la sua storia si basa sulla soffiata di una sola fonte che, messa in discussione, creerà alla giornalista ed al suo edit...