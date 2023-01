La nostra recensione della prima stagione di Call My Agent – Italia, disponibile su Sky Serie.

Trovandosi di fronte a un prodotto come Call My Agent – Italia, è doveroso chiedersi quale fosse l’intento dei suoi ideatori. Per chi abbia avuto modo di vedere l’originale francese, (le cui quattro stagioni sono attualmente disponibili su Netflix fino al 21 gennaio col titolo Chiami il mio agente!), l’effetto déjà vu di questa italica versione è tanto forte da rasentare la copia carbone.

La serie, scritta da Lisa Nur Sultan e Francesco Baccomo, è un pedissequo adattamento del suo corrispettivo d’oltralpe. Anche qui, vediamo come protagonisti i mastini dell’immaginaria CMA, agenzia per attori e registi tra le più importanti d’Italia; mentre si barcamenano nella difficoltosa gestione degli istrionici assistiti, gli agenti si svelano all’occhio dello spettatore, ciascuno col proprio personale approccio al lavoro e, di conseguenza, anche al...