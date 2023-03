I primi due episodi della seconda stagione di Christian sono ora disponibili su in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Le serie TV devono trasformarsi restando se stesse. Cambiare per rinnovare l’interesse, stare però nei confini per mantenere la propria identità. È un gioco di bilanciamenti che fa crollare molti prodotti alla seconda stagione. Richiede infatti una grande consapevolezza delle possibilità permesse dalla storia e una pianificazione certosina. Stefano Lodovichi e il suo team di sceneggiatori hanno vinto questa sfida con Christian 2.

Città-Palazzo ha accolto il nuovo leader riluttante: Christian, il boss santo, che ha ormai completato abbracciato la sua nuova vita. Ora è giunto il tempo di amministrare le cose, di essere un re della sua terra (o sceso in terra). Il problema è ancora una volta il libero arbitrio. Perché Christian è un eletto, su questo non ci sono più dubbi, ma scelto da chi?

Le prime due puntate della stagione sono come un pilota di quasi ...