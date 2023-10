Tratta dall’omonimo romanzo di Thomas Mollon, Compagni di Viaggio (Fellow Travelers), con Matt Bomer (Hawkins Fuller) e Jonathan Bailey (Tim Laughlin), racconta il primo incontro e la lunga storia d’amore che li vedrà protagonisti per 40 anni di una storia non facile per le coppie gay, costrette a nascondersi agli occhi del mondo a causa del clima politico che si respirava negli Stati Uniti negli anni Cinquanta.

Il clima politico negli anni ’50 in America

Iniziato come una guerra contro i comunisti, promossa dal Senatore Joseph McCarthy, il maccartismo si tramutò presto in una sorta di lotta a favore della morale e quindi contro l’omosessualità, che coinvolge molto da vicino il protagonista di Compagni di Viaggio, interpetrato da Matt Bomer, che figura anche tra i produttori dello show. Hawk, un uomo del Governo che si definisce “neutrale come la Svizzera”, che è costretto a...