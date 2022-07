D.B. Cooper il dirottatore che svanì nel nulla, è il documentario in 4 episodi di Netflix incentrato su uno uno dei più grandi misteri americani.

Quello di D.B. Cooper, un nome frutto di un errore di trascrizione di uno dei giornalisti che per primo raccontò la sua rocambolesca storia, è infatti un caso che ossessiona tutt’oggi l’America fin dal 1971. E che sia così leggendario da essere entrato di diritto nella cultura POP è diventato chiaro quando persino una serie come Loki, con protagonista Tom Hiddleston, si è scomodata per citarlo.

Nel primo episodio dello show (al minuto 26:45 circa, nel caso foste intenzionati ad andare a controllare) nel raccontare all’Agente Mobius (Owen Wilson) le proprie scorribande nella storia, si vede Loki, sotto lo pseudonimo di Cooper, minacciare di far saltare in aria un aereo se non gli viene consegnato un riscatto, per poi fuggire paracadutandosi dallo stesso.

E non finisce qui, perché persino l’iconica serie Mad Man