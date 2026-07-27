Cosa succede quando l'unica ragione della tua esistenza muore: il gioiello Netflix da scoprire

Pubblicazione: 27 luglio alle 20:00

Nel mare infinito di contenuti che Netflix sforna quotidianamente, alcune perle rischiano di affondare senza che nessuno se ne accorga. The Map of Longing è esattamente questo tipo di gemma nascosta: una serie che, nonostante sia entrata nella top 10 globale delle produzioni non in lingua inglese, è passata completamente inosservata al pubblico statunitense e, di riflesso, a buona parte degli spettatori occidentali. Eppure bastano sei episodi, disponibili sulla piattaforma dal 17 luglio 2026, per capire perché questa produzione spagnola merita molto più della distrazione con cui è stata accolta.

Basata sull'omonimo romanzo di Alice Kellen, autrice che sta conquistando lettori in una dozzina di paesi con i suoi young adult,. Non siamo di fronte al classico romance adolescenziale: qui. Kellen, con questo libro, ha dimostrato di saper scrivere per un pubblico adulto senza rinunciare alla capacità di toccare le corde più profonde dell'emotività. La serie inizia con una premessa che potrebbe ricordare My Sister's Keeper:

Ma se pensate di sapere già dove andrà a parare la storia, preparatevi a essere spiazzati. The Map of Longing non si interessa delle questioni etiche legate ai fratelli donatori, non vuole sollevare dibattiti bioetici o lacrime facili su bambini terminali. La serie prende invece una direzione inaspettata: Lucy guarisce, vive per diversi anni in salute, prima di avere una ricaduta fatale in età adulta. È qui che la narrazione mostra la sua vera natura. The Map of Longing non racconta la malattia, ma il vuoto che lascia. La serie si concentra sulla vita di Greta dopo la morte di Lucy, esplorando un territorio emotivo complesso e poco battuto: cosa succede quando la persona che non era semplicemente il centro del tuo mondo, ma la ragione stessa della tua esistenza, scompare?

Come si ricostruisce un'identità quando sei nato letteralmente per salvare qualcun altro? Questa premessa esistenziale potrebbe facilmente scivolare nel pretenzioso o nel deprimente, ma la serie riesce a mantenere un equilibrio delicato. I sei episodi che compongono la stagione offrono una visione della vita che, pur toccando il dolore e la perdita, rimane sorprendentemente ispiratrice. Non c'è cinismo né disperazione gratuita: c'è invece un'esplorazione onesta di come si possa trovare un proprio senso anche quando quello originario viene meno.



The Map of Longing non è una serie che urla per attirare l'attenzione. Offre invece qualcosa di più raro nel panorama streaming contemporaneo: una riflessione onesta sulla perdita e sulla possibilità di ricominciare, raccontata con sensibilità e rispetto per l'intelligenza emotiva dello spettatore. In un'epoca in cui Netflix sembra puntare tutto su produzioni rumorose e divisive, scoprire una gemma come questa è un promemoria prezioso: a volte i migliori contenuti sono quelli che aspettano pazientemente di essere scoperti (come questa serie, che fa satira sul true crime, che nessuno consce), senza pretendere di conquistare il mondo al primo weekend.