La recensione della stagione 3 di Emily in Paris, la serie con Lilly Collins prodotta per Netflix, disponibile in streaming dal 21 dicembre

Emily in Paris, arrivata alla stagione 3, sembra finalmente aver trovato il modo di lasciarsi alle spalle il confronto sopra le righe tra diversi stili di vita e culture per offrire un ritratto leggero, ma a tratti più realistico rispetto alle puntate precedenti, di chi sta cercando il proprio posto nel mondo.

Nonostante non tutti gli elementi narrativi funzionino nel migliore dei modi, la serie prodotta da Darren Star trova un approccio più maturo alle disavventure della giovane protagonista declinando in vari modi il tema della conseguenze delle scelte compiute nella vita, sfruttando le diverse fasi dell’esistenza in cui si trovano i vari personaggi.

La trama della stagione 3 di Emily in Paris

La storia riprende con Emily Cooper (Lily Collins) che deve decidere se andare a lavorare per la nuova agenzia pubblicitaria di Sylvie (Philippine Le...