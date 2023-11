Gen V è l’ennesima prova della bontà dietro l’operazione commerciale legata alla trasposizione di The Boys. Eric Kripke è riuscito a comprendere la poetica alla base del fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson, ma non si è limitato a portarla di peso sul piccolo schermo. Kripke ha preso quanto di buono presente nel materiale originale e lo ha rielaborato, migliorandolo a sua volta e dando vita a una versione moderna di un classico della Nona Arte.

A partire da The Boys, alle soglie ormai della quarta stagione, ecco che hanno cominciato a prendere vita i primi spin-off. Se The Boys presenta: Diabolico! non è altro che un interessante esperimento animato, è però Gen V a lasciare davvero di stucco. Come riportato nelle recensioni degli scorsi episodi della serie, Kripke, Craig Rosenberg ed Evan Goldberg sono riusciti a fare un passo ancora oltre, dando vita a personaggi carismatici e riuscendo persino a trattare tematiche estremamente delicate con la forza di un uragano.