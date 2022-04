MOLTE STORIE DA RACCONTARE

Quando i primi episodi della serie TV dihanno raggiunto gli spettatori di tutto il mondo, c’è stata un’evidente spaccatura. Da un lato coloro che cercavano dallo show una pura trasposizione del materiale originale. Dall’altro gli amanti della fantascienza, curiosi di scoprire il motivo per cui Master Chief rimane un personaggio tanto amato dai videogiocatori. Eppure, puntata dopo puntata, lo show sviluppato dasta riuscendo a conquistare sempre più persone.

Questo è possibile grazie a una sapiente creazione del world building. Il mondo di Halo viene portato in scena con calma, ma senza annoiare. Con una chiara visione narrativa, ma senza snaturare le idee sviluppate nel tempo da Bungie e da 343 Industries. La serie disponibile su Paramount+ (in Italia su Sky e NOW) è un elegante racconto sci-fi che mette in scena diverse storyline interessanti.