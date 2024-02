La prima stagione di Halo, nonostante alcuni evidenti difetti, è comunque riuscita a conquistare la maggior parte degli spettatori. Discorso leggermente diverso, purtroppo, per i fan del franchise videoludico, che non hanno apprezzato i numerosi cambiamenti fatti al materiale originale. Cambiamenti che vanno dalla pura e “semplice” narrativa, sino alla caratterizzazione psicologica di Master Chief, nettamente diverso rispetto al John-117 di 343 Industries. Eppure, in qualche modo, lo show ideato da Kyle Killen e Steven Kane ha funzionato, permettendo alla produzione di dare il via a una seconda stagione.

Come potete leggere nella nostra recensione che trovate inserita in questo articolo, Halo è approdato con i nuovi episodi su Paramount+, dimostrando di potersi redimere e, questa volta, soddisfare proprio tutti. Le prime due puntate sono non solo più a fuoco per quanto riguarda la trama, ma hanno il grande pregio di pescare a piene mani dai videogiochi per adattarne i contenuti con sa...