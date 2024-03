La recensione dell’episodio 5 della stagione 2 di Halo, intitolato Aleria

Nelle recensioni degli scorsi episodi di Halo abbiamo più volte evidenziato come questa seconda stagione abbia segnato un cambio di rotta per la serie TV ideata da Kyle Killen e Steven Kane. Una scelta necessaria, presa per tentare di soddisfare quella fetta di pubblico delusa dal ritmo compassato della prima stagione. Una scommessa rischiosa, ma che alla fine ha premiato il coraggio degli autori, dando vita a uno show nettamente più a fuoco rispetto al passato. Un’affermazione vera non solo dal punto di vista narrativo, ma anche da quello puramente tecnico. È innegabile, infatti, che anche gli effetti speciali abbiano fatto un balzo in avanti, permettendoci di dimenticare quella CGI che tanto aveva fatto discutere nel 2022.

A partire dal 29 febbraio, su Paramount+, è disponibile il quinto episodio della seconda stagione che sancisce l’inizio della seconda metà della succitata stagione e che, dopo i tragic...