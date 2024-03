La recensione della sesta puntata della stagione 2 di Halo, intitolata Onyx, disponibile su Paramount+

Come abbiamo avuto occasione di affermare più volte, la prima stagione di Halo non ha convinto tutti. Il motivo è soprattutto legato al non essere riusciti a trasporre fedelmente l’immaginario videoludico, modificando non solo la trama originale, ma snaturando anche il personaggio di Master Chief. Se si riesce a passare sopra a questa rivisitazione della storia, lo show ideato da Kyle Killen e Steven Kane vanta però diversi punti di forza che sono riusciti a fare breccia nel cuore di numerosi spettatori, contribuendo quindi al successo della serie TV.

La seconda stagione, arrivata ormai al sesto episodio, ha sicuramente corretto il tiro. Nonostante ciò, puntata dopo puntata, gli autori hanno dimostrato di non voler tradire le aspettative di chi ha amato la prima stagione in funzione dei fan del franchise. I personaggi sono rimasti quelli visti nel 2022, John-117 viene visto sempre pi...