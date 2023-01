La nostra recensione della stagione 2 di Hunters, disponibile dal 13 gennaio su Prime Video

Due anni fa, accoglievamo la prima stagione di Hunters come un prodotto che risultava non così sorprendente o accattivante come la sua confezione pareva indicare. La durata fiume, l’alternarsi di toni non sempre ben amalgamati, una struttura narrativa tutto sommato semplice, ci avevano fatto storcere un po’ il naso. La seconda e (annunciata) ultima annata sarà riuscita a migliorare i difetti e giungere a una soddisfacente conclusione? Ve lo raccontiamo nella nostra recensione.

Hunters 2: la trama

Le nuove puntate di Hunters ci portano direttamente nel 1979, due anni dopo gli eventi della prima stagione. Jonah Offerman si è trasferito a Parigi e conduce una nuova vita con la fidanzata. Logan Lerman indossa lunghi capelli e una folta barba, come segnale di una maggiore maturità e sicurezza rispetto all’imberbe ragazzino della stagione precedente. La sua missione sembra un lonta...