Abbiamo atteso a lungo l’arrivo di Il giro del mondo in 80 giorni in Italia e finalmente la serie inglese del 2021 sarà disponibile su Rai2 dal 27 dicembre. Una lunga attesa che però non è stata ripagata dalla qualità del prodotto.

Il giro del mondo in 80 giorni, per essere una serie d’avventura a spasso per il globo, è incredibilmente noiosa, visivamente piatta e non riesce a scrollarsi di dosso il razzismo dell’opera originale.

Trama e personaggi

La storia, tratta dal romanzo di Jules Verne, la conosciamo tutti. Siamo in Inghilterra, nella seconda metà dell’800 e un uomo, Phileas Fogg decide di accettare una scommessa: girerà il mondo intero in 80 giorni.

A interpretare l’avventuriero troviamo il sempre amato David Tennant; impeccabile come sempre, ma non sufficientemente brillante per tenere in piedi la baracca. Il Fogg della serie è diverso da quello del romanzo, più moderno come si addice a un prodotto del 2021: da uomo insicuro e con un trauma passa...