È già qualche tempo che Netflix cavalca l’onda dei k-drama, serie televisive sudcoreane in cui recitano alcuni degli attori più noti e seguiti del paese, e sebbene La creatura di Gyeongseong, show la cui prima parte (composta di 6 episodi) debutterà sulla piattaforma il 22 dicembre, seguita dalla seconda, il 5 gennaio, rientri in questa tipologia, è evidente come abbia anche un’aspirazione da dramma storico.

Di cosa parla La creatura di Gyeongseong

Ambientato alla fine durante l’occupazione della penisola coreana da parte del Giappone, La creatura di Gyeongseong è una delle più classiche storie di avidità umana, in cui gli oppressori, in questo caso i giapponesi, nella loro sete di potere finiscono letteralmente per creare dei mostri.

Nella serie Park Seo-joon interpreta il ruolo di Jang Tae-sang, il figlio di un ricco magnate di Gyeongseong (antico nome di Seoul), proprietari...