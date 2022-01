Landscapers – Un crimine quasi perfetto: la recensione

La miniserie Landscapers – Un crimine quasi perfetto, in un settore invaso dai procedural e dalle indagini scientifiche, sceglie un approccio totalmente diverso per raccontare la storia vera di un crimine e si addentra nella mente di chi viene considerato colpevole dalla giustizia, pur proclamandosi innocente.

Olivia Colman e David Thewlis interpretano Susan e Christopher Edwards, due persone assolutamente comuni e apparentemente innocue che, nel 2014, sono state condannate per l’omicidio dei genitori della donna e averne occultato i cadaveri nel giardino della loro casa.

Il primo episodio dei quattro che compongono il progetto, introduce i due coniugi mentre vivono in Francia, apparentemente felici. La realtà è ben diversa: lui non riesce a ottenere un lavoro a causa della sua scarsa conoscenza del francese, mentre lei sembra vivere in un mondo parallelo e compra costosi oggetti da collezione legati ai suoi film ...