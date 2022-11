La nostra recensione dei primi due episodi di Monarch, dal 23 novembre su Sky

Esclusa The Card you Gamble, main theme della serie, le canzoni che i personaggi di Monarch suonano sono tutte cover, spesso di pezzi molto riconoscibili, come Photograph di Ed Sheeran. È Il segno più evidente della trascuratezza con cui la serie FOX è stata concepita e realizzata: gli alti obiettivi e valori produttivi (che comprendono anche la presenza di Susan Sarandon nel cast) non sono però affiancati dalla capacità di creare un universo narrativo abbastanza autonomo e un intreccio abbastanza intrigante da coinvolgere il grande pubblico. Il risultato infatti non ha convinto neppure il pubblico statunitense, causando un vertiginoso calo di ascolti dopo la premiere. Su Sky lo show debutta il 23 novembre con i primi due episodi, che abbiamo visto in anteprima. Ecco la nostra recensione.

Monarch: la trama

Monarch racconta le vicende della famiglia Roman, principale dinastia della musica country negli Stati ...