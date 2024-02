La recensione dei primi tre episodi della serie Mr. & Mrs. Smith, disponibile su Prime Video

Mr. & Mrs. Smith non era nato esattamente sotto una buona stella. Dopo essere stato promosso a serie da Prime Video nel 2021, lo show – ispirato all’ormai famoso ed omonimo film che segnò l’inizio della storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt – avrebbe dovuto avere come protagonisti Donald Glover (che è anche co-creatore della serie con Francesca Sloane) e Phoebe Waller-Bridge.

Pochi mesi dopo, tuttavia, la l’attrice di Fleabag uscì dal progetto per divergenze creative, con Maya Erskine che prese ufficialmente il suo posto.

Le premesse di Mr. & Mrs. Smith

L’incipit della serie è piuttosto semplice e trova soprattutto un modo davvero peculiare per svelare al pubblico alcuni importanti dettagli sui due protagonisti, quel genere di informazioni per...