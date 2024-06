Ormai ci siamo abituati alle verità non storiche rivisitate da alcune audaci serie TV, a partire da Bridgerton, giusto per citare una delle più viste, la lista degli show televisivi che interpretano la storia a modo loro sta diventando sempre più lunga e ad essa, da domani, potrete aggiungere anche My Lady Jane di Prime Video, che debutterà giovedì 27 giugno con tutti e 8 i suoi episodi, uno solo in meno rispetto ai giorni in cui la vera Jane Grey ha regnato, salendo al trono di Inghilterra.

Cosa dice la storia (quella vera)

Lady Jane Grey è stata la prima Regina d’Inghilterra e d’Irlanda, ma anche una delle sovrane con la storia più breve, per aver regnato per soli 9 giorni, dal 10 al 19 luglio 1553.

Lady Jane era pronipote di Enrico VIII, il cui testamento prevedeva che, se il figlio Edoardo VI fosse morto senza figli, il trono d’Inghilterra sarebbe dovuto passare a discendenti inglesi n...