Noi: la recensione in anteprima del primo episodio del remake italiano di This is us

I paragoni non sono quasi mai lusinghieri, ma non mettere a confronto Noi e This is us sarebbe come negare la natura stessa di questo progetto, che andrà in onda su Rai 1 a partire da domenica 6 marzo per 6 serate (12 episodi), e che è proprio un remake della serie americana scritta da Dan Fogelman.

Il legame tra il primo episodio e la versione originale americana

I protagonisti di Noi sono infatti gli stessi dello show della NBC, ma calati in un contesto italiano. Nei primi due episodi della serie verranno introdotti Pietro e Rebecca Peirò (Jack e Rebecca Pearson), interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino, e poi i i trentaquatrenni Claudio, Caterina e Daniele (Kevin, Kate e Randall) interpretati rispettivamente da Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone, attore di una famosa serie il primo, la sorella sovrappeso ed in cerca di un’...