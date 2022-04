Outer Range: la recensione dei primi episodi della serie

Gli incredibili panorami del Wyoming, una famiglia proprietaria da generazioni di un ranch e molti drammi familiari: quando Amazon Prime Video ha annunciato il progetto di Outer Range con protagonista Josh Brolin, per un attimo, in molti hanno tremato all’idea dell’effetto imitazione Yellowstone. Tuttavia, la buona notizia è che le due serie non hanno nulla in comune e la cattiva è che le due serie non hanno nulla in comune.

LA TRAMA DI OUTER RANGE

Sin dai primi minuti dall’esordio dello show appare evidente che Royal Abbott (Josh Brolin), sua moglie Cecilia (Lili Taylor) ed i loro figli abbianno molto di cui preoccuparsi. Perry Abbott (Tom Pelphrey) e sua figlia stanno ancora cercando di venire a patti con la scomparsa della moglie di lui, svanita nel nulla da ormai 9 mesi, mentre Rhett Abbott (Lewis Pullman), uno sc...