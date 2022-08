La recensione della prima stagione della serie Paper Girls, disponibile su Prime Video.

Quando Paper Girls venne pubblicata in America nel 2015, i lettori d’oltreoceano si innamorarono subito della storia di Erin, MacKenzie, KJ e Tiffany. Dopo aver scritto sette episodi di Lost e una miriade di ottimi fumetti, Brian K. Vaughan ce l’aveva fatta di nuovo: era riuscito a dare vita a una trama avvincente, supportato da un disegnatore eccezionale come Cliff Chiang. Fortunatamente noi italiani non dovemmo aspettare troppo per mettere le mani su questo fumetto che, grazie a BAO Publishing, approdò nel Bel Paese nel luglio del 2016.

È con grande piacere quindi che abbiamo accolto la notizia che Stephany Folsom (Toy Story 4) è stata posta al comando della trasposizione televisiva di Paper Girls per Amazon Prime Video. Lo show è disponibile dal 29 luglio e, a pochi giorni da...