La recensione del quarto episodio della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, intitolato “Mi getto tra le braccia della morte” e disponibile su Disney+.

Nel quarto episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo continua il viaggio dei nostri eroi sulla strada per Los Angeles e l’Ade. Questa volta a metter loro i bastoni tra le ruote sarà niente meno che la madre dei mostri: Echidna (Suzanne Cryer). Questa però non riesce a reggere il confronto con Medusa dello scorso episodio. In generale la puntata risulta troppo parlata e poco avventurosa (salvo il sacrificio finale di Percy).

Trama di Percy Jackson episodio 4

L’episodio si apre con un flashback che ci mostra Percy in piscina con sua madre, terrorizzato all’idea di nuotare. Stacchiamo e siamo sul treno per Los Angeles, dove Percy, Annabeth e Grover vengono attaccati da due nuovi nemici: Echidna e il suo nuovo “figlio” Chimera che ferisce il figlio di Poseidone c...