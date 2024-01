L’ottavo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è la perfetta conclusione di una serie che, pur se leggermente altalenante, ha saputo mantenere standard di divertimento e qualità altissimi. Riesce infatti a condensare tutte le caratteristiche che un epilogo di stagione dovrebbe avere: una battaglia finale, lo svelamento della verità e nuovi misteri per una potenziale ritorno.

Trama di Percy Jackson episodio 8

Ripartiamo da dove ci siamo interrotti. Ormai è tutto chiaro: Ares è complice di Crono e ingaggia una battaglia contro Percy in cambio dell’elmo cercato da Ade. Lo scontro è il più bello della stagione. L’abilità di guerra di Ares si scontra con l’astuzia del figlio di Poseidone che riesce a sfruttare il suo dono nel manipolare l’acqua per vincere. È tempo dunque di restituire la folgore a Zeus salendo all’Olimpo. Di nuovo la CGI viene in soccorso e di nuovo non lascia delusi: tra colonne e torri ci si perde nella mitologia grec...