Avevamo detto che Nascondino, nono e penultimo episodio della seconda stagione di, lasciava aperte troppe questioni, ma aveva anche “la strada spianata per un vero Gran Finale”. Arrivata dunque al bivio definitivo, la serie creata da Akiva Goldsman decide proverbialmente di imboccarlo : risolve tutto con precisione certosina e ragionieristica, ma prova anche a chiudere con il botto la stagione tra sparatorie, esplosioni e scena madre dopo scena madre. Senza dimenticare la preoccupazione per il futuro: oltre a lanciare la terza e ultima stagione di Picard, Farewell ammicca anche alla possibile esistenza di altre serie più o meno spin-off che potrebbero o non potrebbero essere già in lavorazione (e che spiegherebbero per esempio le parole di Will Wheaton riguardo alla serie ). Insomma, detta in termini brutali l’ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek: Picard è un casino, e una conclusione poco soddisfacente di un viaggio che si è rivelato meno interessante de...