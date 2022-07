La nostra recensione della serie Terminal List, disponibile su Amazon Prime Video dal 1° luglio

In poco tempo, abbiamo visto Chris Pratt coprire l’intera gamma dell’eroe americano per eccellenza. Dopo essere stato un modermo cowboy nella saga di Jurassic World (impressione cementata dall’entrata in scena nell’ultimo capitolo) e un reduce che combatte per salvare l’umanità in La guerra di domani, in Terminal List veste i panni di un militare eroico, valoroso, legato e fedele tanto quanto alla famiglia sul campo (i suoi commilitoni) che ad quella che ha lasciato a casa ad aspettarlo, composta da moglie e figlia piccola.

La trama di Terminal List

Nella serie Amazon, basata sul romanzo di Jack Carr, Pratt interpreta James Reece, capitano dei Navy SEAL che con la sua squadra finisce in un’imboscata durante un’operazione segreta in Siria. In quell’occasione, tutti i suoi compagni vengono sterminati e l’uomo torna a casa dalla sua famiglia, ma è preda di ricordi confusi dell’eve...