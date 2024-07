The Boys, la recensione dell’episodio 6 della stagione 4 disponibile su Prime Video da oggi 4 luglio 2024.

Dopo la fattoria degli orrori della scorsa settimana, e la tragica ma giusta scelta di Hughie, la stagione 4 di The Boys prosegue con l’episodio 6, intitolato “Affari Sporchi”.

Hughie torna nel gruppo appena in tempo, dopo l’arresto di Frenchie e Butcher che è sempre più irraggiungibile. Un episodio che si lega ulteriormente a Gen V, riportando in scena il Tek Knight di Derek Wilson in maniera indimenticabile.

La trama di The Boys 4×06

L’episodio 4×06 di The Boys torna a una formula classica, concentrandosi su un’unica storyline e mettendo tutto il cast in un’unica location. I nostri ragazzacci, dopo il funerale del padre di Hughie, scoprono che Patriota e la Neuman saranno ospiti di Tek Knight con tutti i politici rivali del quasi eletto presidente Singer. Sister Sage vuole p...