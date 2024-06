The Boys, la recensione dei primi 3 episodi della stagione 4 disponibili su Prime Video dal 13 giugno 2024.

Finalmente ci siamo, l’attesa per la stagione 4 di The Boys è finita, e i ragazzacci di Eric Kripke torneranno a menare super eroi tra due giorni, come sempre in esclusiva Prime Video. Ma dopo orge, rievocazioni naziste, e ovviamente sanguinolente esecuzioni, cosa può fare la serie per superare ulteriormente l’asticella? E riusciremo con questa stagione a dare una scossa alla trama orizzontale non dovendo ripartire nuovamente dal via all’inizio della già confermata stagione 5?

La trama della stagione 4 di The Boys

La stagione 4 riparte qualche mese dopo il finale della tre, e nel frattempo, sono successi gli eventi della stagione 1 di Gen V. Butcher non ha ancora confessato la sua malattia, ma sta cercando in ogni modo di recuperare Ryan. Quest’ultimo si sta preparando al deb...