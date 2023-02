The Consultant la recensione in anteprima della miniserie, disponibile su Prime Video dal 24 febbraio.

The Consultant sa bene che il mondo del lavoro non è tutto rose e fiori. Lo mette subito in chiaro quando Christoph Waltz entra in scena nei panni dell’enigmatico consulente Regus Patoff, nella nuova serie tv di Prime Video che debutterà domani 24 febbraio. Per salvare una compagnia di videogiochi dalla bancarotta, Patoff è intenzionato a sporcarsi le mani nei modi più drastici possibili, e non si farà scrupolo nel sacrificare gli elementi più deboli dell’azienda.

Basato sull’omonimo libro di Bentley Little, edito nel nostro paese grazie a Vallecchi, la serie tv composta da otto episodi può contare sul talento di Christoph Waltz, che torna alla serialità dopo il successo cinematografico che gli ha fatto guadagnare ben due premi Oscar. Basterà però la presenza dell’attore a elevare The Consul...