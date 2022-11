A proposito dell’Olocausto, una delle testimonianze al Processo di Norimberga che lo hanno spiegato forse nella maniera più efficace è quella in cui venne dichiarato come leggere la storia a posteriori sia molto più semplice che viverla. Molti, nel pieno degli eventi, non seppero infatti comprendere la portata del pericolo che stavano correndo, convinti come erano che nessuno potesse privarli indiscriminatamente dei propri diritti dal giorno alla notte in paesi considerati liberi ed indipendenti e che vivere quel periodo storico sia stato come essere cucinati metaforicamente a fuoco lento, prima di rendersi conto – troppo tardi per fuggire – cosa davvero stesse accadendo.

Come siano andate le cose in quelle circostanze è ormai storia ed uno dei messaggi più potenti di The Handmaid’s Tale 5 è essere proprio riusciti a traslare questo messaggio in una serie televisiva.

