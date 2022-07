La recensione della prima stagione della serie The Rising – Caccia al mio assassino, disponibile su NOW

Ricordate Amabili resti, libro e poi film dedicato a una teenager fantasma in cerca del proprio assassino? The Rising, serie britannica tratta da un format belga (Beau Séjour), ripropone al pubblico la medesima meccanica, adattandola al racconto per episodi senza particolare verve. La diciannovenne Neve Kelly (Clara Rugaard) emerge dalle acque di un lago nelle prime immagini della serie, e presto comprendiamo – assieme a lei – che la ragazza non è più parte di questo mondo. Può interagire normalmente con gli oggetti intorno a lei, ma tali interazioni sono del tutto invisibili ai “vivi” presenti.

La premessa, per quanto non nuova, è indubbiamente affascinante; come può una defunta, impossibilitata a comunicare col mondo dei viventi, indagare sul proprio assassinio e farsi giustizia? La domanda trova risposta subitanea perché, se è vero che Neve è invisib...