La recensione della puntata 11×24 di The Walking Dead, “Riposa in pace”, disponibile su Disney+

Dopo ben 11 stagioni la serie The Walking Dead arriva al suo epilogo con l’episodio Riposa in pace, nonostante la conferma della produzione di vari spinoff limiti l’impatto emotivo di un addio che è solo un arrivederci.

La puntata scritta dalla showrunner Angela Kang, Corey Reed e Jim Barnes ha dei momenti più o meno riusciti, senza dimenticare di dare ai propri fan delle sequenze drammatiche in cui alcuni dei personaggi perdono la vita in modo cruento e sanguinoso.

Cosa accade in The Walking Dead 11×24 “Riposa in pace”

La puntata riprende la narrazione con l’orda di zombie che ha invaso il Commonwealth mentre Daryl (Norman Reedus) cerca di mettere in salvo Judith (Cailey Fleming), rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco sparato...