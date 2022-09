La nostra recensione di This England, la serie britannica ideata da Michael Winterbottom e Kieron Quirke disponibile su Sky dal 30 settembre

Basterebbe già il titolo This England, mutuato dal Riccardo II di Shakespeare, a chiarire l’intento della miniserie di Michael Winterbottom e Kieron Quirke sulla piaga del Covid in Inghilterra; le parole del Bardo vengono infatti declamate da un trionfante Boris Johnson (Kenneth Branagh) all’indomani della propria incoronazione come premier di un paese che, con la Brexit, mira a ergersi al di sopra delle altre “invidiose nazioni”.

Il Johnson restituitoci da Winterbottom e Quirke – nonché da un istrionico Branagh perfettamente in parte – è un goffo, trasandato ammasso di cultura classica; apostrofa i collaboratori con frasi desunte dai letterati latini e greci, quasi a volersi ergere – emulo dell’Inghilterra da lui sognata – al di sopra della massa. Proprio la sua raffinata cultura ci svelerà l...