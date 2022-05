This is Us 6×18 “Us”: la recensione del finale della Serie

Dire addio ad una serie come This is Us è quasi come processare un un lutto. Per un certo periodo di tempo si cammina accanto a qualcuno che ha avuto un impatto nella propria vita, ad un certo punto lo si perde e se ne sente la mancanza, si sente il dolore del distacco e di quelle cose o quelle emozioni che non non si potranno più provare in sua assenza. Chi ha seguito fino a qui la famiglia Pearson lo ha certamente fatto perché ha trovato con loro una connessione emotiva e si è affezionato alla storia di Jake, Rebecca, Kate, Randall e Kevin ed al loro clan proprio come fossero degli amici, delle persone straordinarie incrociate nell’ordinarietà della vita, nei quali riconoscersi e rispecchiarsi.

“Se qualcosa ti rende triste quando finisce, allora deve essere stata meravigliosa mentre accadeva”.C’è una ...