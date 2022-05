Il 2022 sembra essere l’anno dei ritorni, così dopo due anni di assenza, lo scorso 29 aprile Amazon Prime Video ha pubblicato la seconda stagione di Undone. La serie ideata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) sfrutta l’animazione rotoscope per narrare le disavventure della giovane Alma e i suoi tentativi di migliorare la vita della propria famiglia.

Purtroppo, se la prima stagione viaggiava su un sottile filo tra realtà e immaginazione, questa seconda prova a buttarsi tutta da un lato, sacrificando molti dei punti forti del primo gruppo di episodi. Alma e la sua famiglia iniziano quindi a giocare con le pieghe del tempo, e non tutto andrà per il verso giusto.

Undone: la trama della stagione 2

Nell’enigmatico finale della prima stagione di Undone, avevamo lasciato Alma (Rosa Salazar) in messico, davanti alla grotta dal quale il suo defunto padre Jacob (Bob Odenkirk...