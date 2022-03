Upload: la nostra recensione della seconda stagione della serie di Amazon Prime Video in arrivo l’11 marzo

Con Upload ci eravamo lasciati a maggio 2020, quando ancora la pandemia era ai suoi esordi e non avevamo idea di quello che sarebbe successo da lì in poi. Al tempo la serie venne rinnovata per una seconda stagione nel giro di una settimana, ma per i motivi che potete immaginare abbiamo dovuto aspettare due anni per vedere finalmente i frutti di quel successo immediato. Ne è valsa la pena? Considerato che la prima stagione della serie creata da Greg Daniels si concludeva con un gigantesco cliffhanger e senza risolvere nessuno dei tanti archi narrativi che apriva, la risposta è già a prescindere “sì”, perché Nathan, Nora, Ingrid e compagnia meritavano di vedere la fine dei loro rispettivi percorsi. Ora che la seconda stagione l’abbiamo vista possiamo ribadire con ancora più convinzione quel “sì” – con il caveat che se la prima stagione vi era sembrata incompleta, questa second...