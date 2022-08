Westworld 4×06, “Fidelity” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 1 agosto in lingua originale e dall’ 8 agosto in italiano.

Fidelity, il sesto episodio della stagione 4 di Westworld, è sicuramente il meno incisivo finora. Fedeltà, è una parola importante nel rapporto tra uomini, meno filosofica e ricercata rispetto i concetti nascosti nei titoli dei precedenti episodi e, nonostante questo, è un concetto pesante e importante a livello umano, che come al solito, si riversa nei cinquanta minuti della puntata. Lasciando da parte Christine e Dolores, Fidelity ci offre un episodio quasi interamente su Caleb, portando in scena le grandi capacità attoriali di Aaron Paul.

La trama di Westworld 4×06

Sembra che la nuova formula di Westworld sia quella di accantonare alcune trame per poi riprenderle nell’episodio successivo. Così, in Fidelity, non prosegue il dilemma etico di William, né...