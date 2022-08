Westworld 4×07, “Metanoia” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 8 agosto in lingua originale e dal 15 agosto in italiano.

Metanoia, il settimo episodio della quarta stagione di Westworld dovrebbe essere la consueta calma prima della tempesta. Si tratta della penultima fermata prima del finale, e sarebbe giustificabile se i protagonisti si limitassero solamente a prendere la posizione corretta per l’atto mancante. Invece Metanoia comincia a dare le risposte che mancavano, focalizzandosi su Bernard e il suo obiettivo, e spiegando anche che fine ha fatto il sublime nel mondo reale al termine della precedente stagione. Vengono effettuati collegamenti con tutti i punti morti di questa quarta stagione, preparando sì lo spettatore al finale, ma dandogli anche molti momenti e confronti tanto attesi.

La metanoia è un radicale mutamento nel modo di pensare, di giudicare, di sentire, specialmente in seguito all’adesione a un nuovo credo. Come per gli al...