25 episodi a tema da guardare per digerire il pranzo di Natale

Regali, vischio, neve e stomaci impegnati nella digestione: quale miglior momento per sedersi davanti alla televisione con la vostra famiglia, i vostri amici, o con chiunque avete deciso di festeggiare il Natale, e guardare qualche episodio a tema dalle vostre serie TV preferite? Da Buffy a Ted Lasso, da Community fino a The Office, ecco alcuni consigli: 25, per la precisione, come il giorno di Natale, come un calendario dell’avvento che inizia qui e termina a fondo pagina.

Cominciamo subito con…

The O.C. 1×13, La festa di tutti

Ci sembrava doveroso cominciare questo articolo allontanandoci dal clima invernale della nostra penisola e avvicinandoci alle lussureggianti spiagge di Orange County. Ricorderete tutti il Chrismukkah, crasi del Natale cristiano e del Chanukkah ebraico festeggiato da Seth Cohen. Sicuramente uno degli episodi più memorabili della prima stagione, che ha avuto anche un sequel, l’anno successivo, decisamente più drammatico e movimentato…

Supernatural 3×08, A Very Supernatural Christmas

Un episodio in “vecchio stile” per i fratelli Winchester, con il mostro della settimana (che, poi, tanto mostro non era) e tanta nostalgia del passato. Dean si dimostra un insospettabile amante del Natale, tirando in ballo anche alcuni flashback con lui e Sam da bambini, una piccola finestra di normalità nella folle corsa dei Winchester, durata ben quindici anni e conclusasi proprio qualche mese fa.

Ted Lasso 2×04, Canto delle campane

Tempo di Natale al Richmond, tra quello sexy di Roy e Keeley e la famiglia di Higgins che offre una commovente ospitalità a tutti i giocatori rimasti lontani da casa per le feste. Un tassello fondamentale per il quadro generale della serie, un po’ per tutti i protagonisti, soprattutto per Ted, rimasto solo, senza poter vedere suo figlio. Ci penserà la voce di Rebecca a tirarlo su di morale.

Smallville 5×09, Esistenze parallele

Lexmas in originale, è una sorta di Canto di Natale con Lex (in coma) per protagonista. Una visione onirica che porta lo sfaccettato personaggio a riflettere sulla sua vita, sul suo rapporto con Lana, sull’amicizia con Clark, su cosa potrebbe succedere se non fosse così attaccato alla sua carriera politica… Sappiamo tutti com’è andata a finire, no?

Gilmore Girls 1×10, La cena di Natale

O meglio, la vera magia del Natale. Episodio che si mette in scia alla lunga serie dei miracoli della Notte del 25 dicembre, con il padre di Lorelai, Richard, ricoverato in ospedale e un litigio tra lei e la madre, Emily. Come contorno, i soliti battibecchi, l’inadeguatezza a determinate situazioni e una mitragliata di dialoghi da appuntare gelosamente su un taccuino. E come dessert, il cappellino blu di Luke.

I Simpson 1×01, Un Natale da cani

Non prendiamoci in giro: l’abbiamo visto tutti. Non serve aggiungere altro. Solo un cuore <3

Scrubs 1×11, Il mio Gesù personale

Irriverente, tanto spassosa quanto cinica, Scrubs è sempre stata una serie che ha trattato il tema della fede da molte angolazioni: vedi Laverne, vedi Cox, ma in questo episodio natalizio è il buon Turk a rischiare di perderla, a causa della sofferenza che vede attorno a sé. La recupererà, ovviamente, grazie alla forza dell’amicizia.

How I Met Your Mother 7×12, Sinfonia di luminarie

Una mattonata nei denti, altro che episodio di Natale. Robin scopre di non poter avere figli, e okay, non li ha mai desiderati, ma è comunque un argomento delicato che la serie affronterà negli episodi successivi. Per il momento, rimane tanta tristezza e un gesto esageratamente dolce di Ted, che addobba casa al ritmo degli AC/DC, giusto per far capire a quelle quattro persone tutt’oggi incredule dove volesse davvero andare a parare la serie (e no, il finale non è un colpo di scena, non fatemene parlare sennò altro che spirito natalizio…).

The Office 2×10, Spirito natalizio

Yankeeeee Swap! In parole povere, scambio di regali anonimi che se non ti piacciono puoi scambiare nuovamente con altri regali anonimi o magari con l’iPod che Michael ha comprato sforando il budget. Questo è uno di quegli episodi dove l’anima di The Office rapisce lo spettatore, dopo aver udito la proverbiale frase “la prima stagione è un po’ uno scoglio, poi si ride”. No, si ride sempre, ma qui si ride di più. E si compatisce, anche.

New Girl 4×11, Natale con i tuoi

LAXmas in originale, per fare quasi il verso a Smallville. Episodio che sottolinea il valore della famiglia scelta e non per forza di quella biologica, sotto una tempesta di neve che rischia di mandare a monte le vacanze di Jess e compagni. Niente di indimenticabile, ma il migliore nella serie.

Community 2×11, L’incontrollabile Natale di Abed

Realizzato interamente in animazione stop-motion, questo speciale natalizio entra nel cranio di Abed per estrarne tutte le follie che Dan Harmon e soci avevano nel loro, di cranio, in quel periodo. È un episodio agrodolce, sempre bello da rivedere, anche a Ferragosto, triste, solitario, pieno di buoni propositi e cattive intenzioni. Però è Natale, quindi fan**lo le cattive intenzioni, W i buoni propositi!

Buffy 3×10, Espiazioni

Cade la neve a Sunnydale, in California, per la prima volta. Sensi di colpa e un’altra ginocchiata sulle gengive, per l’espiazione dei peccati di Angel, con domande come “perché sono qui?” o “perché sono vivo?” (per essere un non-morto, certo). Capitolo strappalacrime della relazione tra Buffy e il vampiro con l’anima, da non far rivedere ai deboli di cuore!

Lost 4×05, La costante

Va bene, ci avete scoperti: non è un vero e proprio episodio di Natale, ma nei flashback di Desmond e Penny la casa è tutta addobbata e il profumo di biscotti cotti al forno esce direttamente dai pixel della TV. La clamorosa e memorabile telefonata tra i due, sul finale, andrebbe inserita in qualsiasi lista televisiva, e così abbiamo fatto. Perdonateci, ma ogni scusa è buona.

La fantastica signora Maisel 1×08, Grazie e buonanotte

L’albero di Natale che Joel vede alle spalle di Midge durante l’ultima performance della prima stagione (o la penultima) non ha prezzo. Così come non ha prezzo la sua faccia da cane bastonato. Lei è la signora Maisel, grazie e buona notte!

I Griffin 12×08, Il primo Natale senza Brian

Di episodi (e sketch) natalizi, ne I Griffin, è piano a bizzeffe. Dalle rivisitazioni di Dickens al furto d’identità di Babbo Natale da parte di Peter. Abbiamo scelto l’episodio in cui Stewie non riesce più a sopportare la morte del suo cane, Brian, e decide di riportarlo indietro anche se ciò vuol dire salutare per sempre il nuovo inquilino di Spooner Street, Vinnie. Toccante, davvero.

Brooklyn Nine-Nine 3×10, Yippie Kayak

Poteva mancare una parodia di Die Hard tra le avventure di Peralta e soci? No, assolutamente no. In questo caso, togliete Bruce Willis e sostituitelo con l’ugualmente virile Boyle, e il gioco è fatto. Non mancano nemmeno tutti i riferimenti al film di John McTiernan, tra canottiere, ostaggi, battute taglienti e, sì, il Natale. Tra i must watch di questo articolo!

The Big Bang Theory 2×11, L’ipotesi dei sali da bagno

Quando TBBT ancora faceva ridere, o quantomeno sorridere, un episodio dall’epilogo sorprendentemente dolce (o inquietante, scegliete voi) che vede protagonisti Sheldon e la sua incapacità di comprendere le festività natalizie. Ci vorrà la mano di Penny per fargli abbandonare lo scetticismo e abbracciare i panettoni.

Bojack Horseman: Sabrina’s Christmas Wish

Disponibile su Netflix tra la prima e la seconda stagione dello show, l’episodio vede Bojack e Todd impegnati a rivedere l’episodio natalizio di Horsin’ Around, Il desiderio natalizio di Sabrina, con un giovane Bojack a spaccare lo schermo. Rimanendo perfettamente ancorato ai temi portanti della serie, lo speciale natalizio si conclude con un velo di malinconia e autocommiserazione, quindi – se siete di buon umore – ve ne sconsigliamo la visione.

House, M.D. 5×11, Gioia al mondo

Anche il cinico e arrogante Gregory ha dovuto piegarsi alla magia del Natale, in questo episodio che affronta tematiche forti come l’abbandono, il bullismo, la solitudine, l’amore e il non-amore. A nostro giudizio, uno degli episodi più delicati di tutta la serie, sicuramente tra i migliori della quinta stagione.

Glee 2×10, Buon Natale

A Very Glee Christmas, in originale, è un episodio dove la gioia melensa di Glee diventa ancor più melensa. “Impossibile”, direte voi, eppure… Un Natale dove anche il Grinch, Sue Sylvester, si scioglie e stringe la mano al suo acerrimo nemico, Will, addobbando la sua casa e festeggiando insieme. Se ne avete voglia, in questi giorni, su Spotify (o dove volete) potete ascoltare l’intera compilation natalizia.

Modern Family 1×10, Tradizioni e contraddizioni

Di episodi natalizi, Modern Family ne è davvero piena. Abbiamo scelto il primo perché, più degli altri, mette in luce le differenze culturali e le differenti abitudini che possono esserci in una famiglia, abbattute dai Dunphy/Pritchett in soli 20 minuti di visione. Un gran bel capitolo per una delle famiglie più apprezzate d’America.

Parks and Recreation 2×12, Scandalo di Natale

Cosa può andare storto nella piccola comunità di Pawnee durante il giorno di Natale? Tutto.

Friends 7×10, L’armadillo natalizio

No, non è l’armadillo di Zerocalcare e il suo Strappare lungo i bordi, ma lo ricordiamo comunque con affetto. Episodio imprescindibile in ogni playlist natalizia!

Batman 1×02, Natale con il Joker

Il secondo episodio della Batman TAS, serie animata del due Dini/Timm, è quello che – sicuramente – vedrà quest’oggi chi vi scrive, come ogni anno, sin da bambino, prima consumando le videocassette e poi gli introvabili DVD. La sera della vigilia di Natale il Joker scappa da Arkham e trasmette uno speciale televisivo nel quale tiene in ostaggio Gordon e altre personalità di Gotham. Indovinate come andrà a finire…

Ted Lasso: The Missing Christmas Mustache

Abbiamo imbrogliato. Di nuovo. Doppia dose di Ted Lasso. Perdonateci, ma se avete seguito la serie potete capirci. L’episodio, un breve cortometraggio senza gli attori in carne e ossa, è disponibile gratuitamente per tutti su YouTube, e potete vederlo proprio qui sopra.

Per oggi è tutto. Godetevi il pranzo, la famiglia, gli amici, i vostri cari in generale.

E non dateli per scontati.

Buon Natale da BadTaste!