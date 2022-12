Alice in Bordeland 2: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione della serie Netflix

A distanza di più di due anni dalla prima, il prossimo 22 dicembre arriverà su Netflix la stagione 2 di Alice in Borderland, adattamento del manga omonimo di Haro Aso. Nell’attesa di vedere i nuovi episodi, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per reimmergersi nelle avventure dei giovani protagonisti dello show.

Alice in Borderland 2: la trama

La serie ha come protagonista Arisu (Kento Yamazaki), un giovane che si ritrova perso in una Tokyo abbandonata insieme ai suoi migliori amici, Chōta (Yūki Morinaga) e Karube (Keita Machida). Quando iniziano la loro ricerca di civiltà, il trio scopre rapidamente di essere intrappolato in una città in cui sono costretti a partecipare a dei giochi pericolosi per sopravvivere.

La seconda stagione inizia con il next stage . Sballottato da un’avvincente partita all’altra, Arisu punta dritto al mistero di Borderland.Il valore numerico di ogni carta da gioco indica il livello di difficoltà di ogni partita, e a tutte le partite della Stagione 2 viene assegnato un valore elevato. Ogni gioco ha un game master e le partite si svolgono sotto i dirigibili che fluttuano nel cielo di Tokyo. Nell’episodio 1, Arisu e gli altri devono affrontare una partita di sopravvivenza contro il Re di Picche. Basandosi sulla loro teoria secondo cui sarebbe impossibile partecipare a due partite contemporaneamente, Arisu e gli altri decidono di partecipare a un’altra partita per sfuggire all’assalto del Re di Picche. Si dirigono in un altro luogo, dove vengono accolti dal carismatico Kyuma. Sebbene sia un nemico, Arisu è toccato dal modo di vivere di Kyuma e inizia a riflettere sul significato stesso della vita. Nel frattempo, Usagi inizia a esitare a tornare nel mondo reale in cui è morto il suo amato padre.

I personaggi principali

Arisu (Kento Yamazaki): un ragazzo con una vita senza scopo inizia a cercare il senso della vita attraverso le interazioni con gli amici nella Borderland.

Usagi (Tao Tsuchiya): un’alpinista che odia il “mondo reale” che ha causato la morte del suo amato padre alpinista, ma possiede una determinazione capace di resistere a tutte le avversità.

Chishiya (Nijiro Murakami): Un giocatore cinico e sempre freddo, forte nei giochi di intelligenza.

Ann (Ayaka Miyoshi): una ragazza logica e razionale che affronta con calma le crisi.

Niragi (Dori Sakurada): giovane diventato cupo e aggressivo a causa delle sue esperienze nel mondo reale.

Una città invasa dal verde

L’aspetto più notevole del production design e nella Stagione 2 è che la città è completamente in rovina e la vita vegetale ha preso il sopravvento sulle strade e sugli edifici fatiscenti. Questo è evidente a Shibuya, il punto di partenza della nuova battaglia di Arisu. Ma quando i personaggi si spostano al di fuori dei 23 distretti di Tokyo, gli alberi diventano ancora più rigogliosi e lasciano il posto alle montagne: stanno infatti gradualmente invadendo il centro della città.

Il grado di vegetazione, che varia a seconda del luogo e del tempo, è stato suddiviso in cinque livelli e il modo in cui si formano le crepe e crescono le piante è stato impostato per ogni livello. È stato necessario popolare il sito con piante reali e aggiungere piante con VFX per realizzare l’invasa della città. Un’équipe guidata da Toshiyuki Nishida ha preparato un gran numero di teli di un metro quadrato in cui cresceva solo erba. Questi teli potevano essere collegati come un tappeto e potevano essere tagliati e rattoppati per ottenere una dimensione facile da usare.

Nel primo episodio, sarà presente inoltre una spettacolare scena d’azione con auto (car action) in un’area urbana: “Le scene d’azione con le auto in Giappone tendono a essere realizzate in luoghi sicuri e senza traffico, come i dintorni di un porto”, ha spiegato Shimomura, regista delle scene d’azione. “Ho chiesto che le auto sfrecciassero per le strade della città come nei film di Hollywood, ed è quello che è successo. Il ribaltamento delle auto non è stato realizzato in CGI, ma con l’aiuto degli car stunts e del dipartimento degli effetti pratici. Volevo immergere gli spettatori nella scena, quindi avevo in mente di creare una scena con Arisu e gli altri coinvolti in una vistosa azione con auto.

Il trailer

Ecco infine il trailer dei nuovi episodi:

Quanto attendete la stagione 2 di Alice in Bonderland? Lasciate un commento!