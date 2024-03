Basata sull’omonima serie di romanzi di Michael Connelly, Avvocato di Difesa (The Lincoln Lawyer), show che racconta la vita professionale e personale dell’avvocato difensore Michael “Mickey” Haller (Manuel Garcia-Rulfo), fin dal suo debutto su Netflix, nel 2022, si è dimostrato un grande successo per il servizio streaming.

Cosa accadeva nella 2^ stagione di Avvocato di Difesa

Nella 2^ stagione di Avvocato di Difesa, Mickey difende la chef Lisa Trammel (Lana Parilla) dall’accusa di aver ucciso Mitchell Bondurant, un costruttore, con cui la chef, nonché leader di un gruppo di manifestanti che lotta contro la gentrificazione del quartiere che ospita il suo ristorante, si era già più volte scontrata. Durante la fase processuale, piuttosto che cercare di dimostrare l’innocenza della sua nuova cliente/ex amante, contro la quale ci sono molte prove fisiche, l’avvocato cerca di instaurare nella giuria un ragionevole dubbio, finendo per ottenerne l’assoluzione anche se più avanti scoprirà e riferirà alla Polizia, che Lisa si è macchiata dell’omicidio del marito Jeff Trammel, che aveva poi seppellito nel giardino del suo ristorante, motivo per cui non aveva mai accettato di vendere la proprietà nonostante un’offerta più che generosa da parte di Bondurant.

Sempre dal punto di vista personale Mickey subisce un altro colpo quando la ex moglie Maggie, interpretata da Neve Campbell, annuncia la sua decisione di volersi trasferire, decisa a ricostruirsi una vita professionale e personale lontana dall’ex marito con cui ha continuato ad avere un rapporto di amore-odio piuttosto ambiguo. Conferma che il personaggio non sarebbe tornata per la stagione successiva è arrivata poi dalla notizia che l’attrice aveva lasciato definitivamente la serie.

Cosa sappiamo su Avvocato di Difesa stagione 3

Il prossimo capitolo di Avvocato di Difesa, il 3° per lo show, sarà composto da 10 episodi e sarà tratto dal romanzo The Gods of Guilt, il quinto della serie dedicata al personaggio di Mickey Haller e, secondo quanto riportato recentemente, oltre al protagonista Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) e Yaya DaCosta (Andrea Freemann) sono già stati aggiunti al cast anche Merrin Dungey, che interpreterà il Giudice Regina Turner, Allyn Moriyon, che sarà l’ex babysitter Eddie Rojas, John Pirruccello, che interpreterà l’avvocato William Forsythe ed infine, Philip Anthony-Rodriguez, che sarà il procuratore distrettuale Adam Suarez.

Un altro elemento importante della 3^ stagione di Avvocato di Difesa, nonché un collegamento con la la precedente, è che il caso che Mickey dovrà affrontare per la difesa del suo nuovo cliente, un uomo di nome Julian Lacosse, avrà per lui un importante risvolto personale.

Lacosse è infatti accusato di aver ucciso un’a sua ‘amica di nome Giselle Dallinger, che gli aveva parlato proprio precedentemente dell’abilità di Haller come avvocato della difesa. Sebbene inizialmente il nome di Giselle Dallinger non dica a nulla a Mickey, le cose cambieranno quando sarà chiamato ad identificare la vittima del suo cliente e scoprirà di conoscere la donna come una delle sue clienti abituali, Gloria Dayton, alias Glory Days, una prostituta che aveva difeso più volte, cercando di aiutarla a cambiare vita e che era stata vista l’ultima volta all’inizio della 2^ stagione, dopo che gli aveva annunciato che avrebbe lasciato Los Angeles per le Hawaii al fine di rifarsi una vita.

Per la prima volta Mickey sarà quindi nella difficile posizione di dover difendere un uomo dall’accusa di aver ucciso qualcuno che conosceva da tempo, il che sarà certamente per lui una sfida, sia dal punto di vista personale che professionale.

Nel romanzo The Gods of Guilt, il caso di Glory Days è legato alla vicenda di Hector Arande Moya, uno spacciatore di droga condannato all’ergastolo per la denuncia da parte della donna per detenzione di cocaina, in un’indagine che coinvolgerà la DEA ed alcuni personaggi della malavita locale.

Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale per l’uscita di Avvocato di Difesa 3.

