Non stupisce che, giunto alla sua 3^ stagione, Bridgerton continui ad essere una delle serie più viste ed apprezzate su Netflix.

Oltre ad aver saputo sposare l’antico con il moderno, in una salsa decisamente romantica, la serie voluta da Shonda Rhimes ha saputo infatti creare personaggi interessanti, che hanno conquistato il pubblico sia per il loro aspetto che per il loro carattere, alla cui formazione ha spesso contribuito una coppia che, seppure separata nel fiore degli anni a causa di una insulsa tragedia, ha saputo trasmettere ai propri figli un forte senso della famiglia, mettendo la loro felicità davanti ad ogni cosa, pregiudizi compresi.

Benedict Bridgerton

Interpretato da Luke Thompson, Benedict Bridgerton è forse il più originale dei fratelli Bridgerton, nonché quello che si discosta maggiormente dal personaggio dei romanzi, soprattutto nel modo in cui è rappresentato nella prima stagione: un giovane ed affascinante bohémien che frequenta una scuola d’arte, non si scandalizza per qualche orgia e soprattutto non è assolutamente omofobo, considerata l’amicizia che stringe con un artista dichiaratamente gay, tanto da aver fatto sospettare che la sua storia potesse completamente deviare da quella del romanzo, coinvolgendolo in una relazione omosessuale (cosa che, per la cronaca, noi non crediamo che avverrà).

Oltre a vivere la vita in maniera molto più leggera di Anthony, perché libero dal peso di essere l’erede del titolo, nonché il responsabile della felicità di una nidiata di fratelli e di una madre, Benedict ha da sempre dimostrato di essere un anticonvenzionale che non apprezza le regole della società in cui tuttavia vive e prospera, grazie ai privilegi che gli sono concessi, e la persona che sceglierà come compagna di vita – sempre che gli autori decidano di seguire quanto accade nel romanzo a lui dedicato – dimostrerà a quanto egli sia disposto a rinunciare pur di coronare il suo sogno d’amore.

Will Mondrich

Will Mondrich, interpretato da Martins Imhangbe sarebbe potuto essere un personaggio di passaggio, il fidato amico del Duca di Hastings che gli fornisce un porto sicuro ogni volta che il nobiluomo ha bisogno di sfogare le proprie frustrazioni con un po’ di box, uno sport considerato da gentiluomini al tempo. Gli autori, invece, hanno deciso di mantenere il personaggio anche in assenza del Duca, sviluppando a sorpresa la sua storia e quella dell’amata moglie Alice, quando il figlio eredita un titolo nobiliare ed un’ingente eredità.

Nonostante in molti, nella 1^ stagione, cerchino di corromperlo Will dimostrerà di essere un integerrimo che non è disposto a tradire la fiducia dei suoi amici, ma quando si ritroverà catapultato nel ton, nella 3^ stagione, le cose per lui cambieranno molto. Da uomo d’affari, Will, aprirà infatti un Club per Gentiluomini, scoprendo tuttavia che il bel mondo non sembra essere disposto ad accettare un nobile che si guadagni da vivere lavorando, il che lo metterà nella difficile posizione di fare una scelta per non rischiare di mettere suo figlio in una scomoda posizione.

Lady Danbury

Lady Danbury, interpretata da Adjona Andoh, è la vera deus ex machina di Bridgerton.

Come amica della Regina Carlotta, la nobildonna gode infatti di grande stima a corte ed è sia temuta che rispettata, nonostante lei non approfitti mai della propria posizione di favore. Sia nella 1^ che nella 2^ stagione il suo ruolo nel fare di Simon e di Kate due persone felici sarà indiscutibile. Sebbene Lady Danbury tenda ad essere più severa con le gentildonne che con i gentiluomini – probabilmente cosciente del fatto che abbiano molto più da perdere – è altrettanto evidente che conservi un cuore nobile e romantico, come lo è il fatto che tenga all’amicizia della Regina come a quella di Violet Bridgerton più di ogni altra cosa.

Nonostante sia in grado di incutere timore, soprattutto nelle giovani debuttanti, l’inossidabile Lady rappresenta ciò a cui ogni persona sensata dovrebbe aspirare: essere una donna indipendente che non deve rispondere a nessuno.

Violet Bridgerton

Il bello del personaggio di Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) è probabilmente la sua evoluzione nelle 3 stagioni in cui l’abbiamo seguita: se nella 1^aveva sostanzialmente solo il ruolo della madre ansiosa, che deve trovare un buon partito per la sua figlia maggiore, nella 2^ diventa più che “solo” una madre, grazie al modo in cui viene sviluppato il suo rapporto con Anthony, con cui condivide il trauma della morte dell’amato marito Edmund.

Nel corso della serie, l’attenzione che Violet dimostra verso tutti i suoi figli è encomiabile e nonostante sia stata lasciata molto giovane a crescerli da sola, ha sempre mostrato loro quanto per lei contino più i sentimenti dei suoi rampolli che le convenzioni della società, nonostante comunque dimostri di rispettarle alla lettera. Nella terza stagione gli autori sembrano anche aver deciso di andare in una direzione che l’autrice dei romanzi non ha osato perseguire, dando a Violet persino un potenziale corteggiatore nel fratello di Lady Danbury. D’altra parte, oltre ad essere una madre, l’ex Viscontessa è anche una donna ancora affascinante e rimasta vedova troppo giovane.

Cressida Cowper

Interpretata da Jessica Madsen, Cressida non meriterebbe probabilmente di stare in questa classifica se non fosse per la scelta degli autori di cambiare il suo destino di antipatica pettegola, facendola diventare una delle migliori amiche di Eloise Bridgerton dopo il naufragio del suo rapporto con Penelope, dovuto alla scoperta che dietro le parole sferzanti di Lady Whistledown si è sempre nascosta la sua migliore amica.

Grazie ad Eloise, ma probabilmente grazie anche ad una natura meno maligna di quella che non sembrasse possedere, nella 3^ stagione Cressida ha la possibilità di evolvere come essere umano e, sebbene le accadrà di ricadere nelle vecchie abitudini, dimostrerà di essere maturata tanto da dare una lezione di correttezza persino ad Eloise, che sarà costretta a chinare il capo ed accettarla. Poiché vediamo in lei un inaspettato potenziale, la speranza è che, dopotutto, e come da lei sperato, riesca davvero anche lei a trovare un compagno da amare e non solo un buon partito.

Eloise Bridgerton

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) è sicuramente il personaggio più divertente di Bridgerton, la ribelle di cui il pubblico aveva bisogno, la giovane donna capace di vedere al di là delle convenzioni e sperare per sé stessa una vita diversa da quella che la società in cui vive vorrebbe vederla imprigionata. Il suo rapporto con i fratelli, soprattutto con Benedict, a cui è più vicina per temperamento, è una boccata d’aria fresca, così come è entusiasmante (ed insieme frustrante) il modo in cui vorrebbe combattere contro le regole della società, che permettono ai fratelli di studiare o girare per il mondo, senza essere costretti al matrimonio o essere destinati a diventare zitelle per trovare un posto nel mondo.

Nonostante la sua forza di carattere, Eloise non è perfetta, il che la rende in un certo senso più credibile ed umana, il modo in cui gestisce la rivelazione su Lady Whistledown, ponendo fine alla sua amicizia con Penelope, è per esempio comprensibile, ma anche estremo, tanto che i suoi stessi propositi, già durante la prima parte della 3^ stagione, cominceranno a vacillare. Troppo frettolosa nei giudizi, Eloise scoprirà anche – grazie a Cressida – come le sue certezze non costituiscano necessariamente una verità assoluta, il che sarà una bella lezione di umiltà per lei.

Kate Sharma

Kate Sharma (Simone Ashley) oltre ad assomigliare ad una principessa Disney in carne ed ossa è una donna indipendente e forte, chiaramente non usa alle abitudini del mondo inglese nel quale approda dall’India. Figlia di primo letto di un uomo che si innamora e sposa una gentildonna, fuggendo dalla famiglia e dal suo paese, Kate giunge a Londra con il solo scopo di trovare marito alla dolce sorella, verso la quale è estremamente protettiva.

Quando incontra Anthony per la prima volta è quasi odio al primo sguardo, un odio che – lentamente – si trasformerà in rispetto e poi amore, soprattutto considerato quanto i due abbiano in comune in quanto fratelli maggiori, che si sentono responsabili della felicità delle persone che amano sopra ogni cosa.

Kate si dimostra così ribelle e competitiva da rivaleggiare persino con Lady Danbury, mettendone occasionalmente in discussione le scelte, e creando tra loro momenti passeggeri di screzio, ma è anche così apertamente onesta da attrarre inesorabilmente Anthony, che non avrà altra scelta che innamorarsi perdutamente della sua natura forte, ma anche generosa.

Lord Alfred Debling

Lord Alfred Debling, interpretato da Sam Phillips, è una new entry in Bridgerton 3 ed il personaggio merita davvero molto di più che il semplice ruolo di rivale in amore di Colin Bridgerton. Dal momento in cui incontra Penelope, infatti, l’eccentrico Lord, un amante della natura che si rifiuta di mangiare animali, cosa piuttosto inusuale per il tempo, non solo riesce a metterla a suo agio, ma ne rimane anche affascinano. I due, dopotutto, hanno molto in comune, entrambi sono parte della società, ma la società tende a rifiutarli e guardarli con sospetto. L’entusiasmo di Penelope e la sua natura gentile finiranno per attrarre inesorabilmente Lord Debling, tanto da farle una proposta di matrimonio che finirà tuttavia nel nulla quando entrambi, con inaspettato buonsenso, si renderanno conto che l’amore di lei per Colin e quello di lui per i viaggi e la natura, renderebbero il loro matrimonio difficile, tanto che, con grande rispetto reciproco, sceglieranno di non convolare a nozze. Oltre a possedere una natura gentile, poi, Lord Debling si dimostrerà anche eroico, quando salverà Penelope da un potenziale brutto incidente. E cosa c’è di meglio per definire un eroe romantico se non cortesia e coraggio?

Penelope Featherington

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) è uno dei personaggi chiave della saga, di cui gli autori della serie hanno scelto di rivelare l’identità segreta di Lady Whistledown, convinti probabilmente del fatto che il segreto sarebbe circolato via social in maniera quasi immediata, rovinando la sorpresa a chiunque non avesse letto i libri di Julia Quinn, in cui si scopre la verità solo giunti al quarto volume. Fortunatamente, rispetto alla sua controparte cartacea, la Penelope della serie non è costretta a trasformarsi per rientrare nei canoni di bellezza del suo tempo per attrarre finalmente l’uomo di cui è sempre stata innamorata. Quello che possiamo rimproverare al Colin della serie Netflix, tuttavia, oltre alle sue indelicate parole giunte all’orecchio della sua amica, quando giura davanti ad amici e fratelli di non voler sposare Penelope, è probabilmente di essersi reso conto che la minore delle sorelle Featherington fosse davvero una donna da sposare, solo quando Penelope comincia a suscitare l’interesse di altri uomini, con l’aiuto di Colin stesso. Timida ed impacciata in pubblico, per lo più a causa di una madre che l’ha sempre sottovalutata, nonostante sia lei l’unica ragione per cui la famiglia non andrà in rovina, Penelope, dal canto suo, nasconde una natura impertinente ed acuta, grazie alla quale dà vita ad una rubrica adorata dal ton che è riuscita a cogliere l’attenzione persino della Regina Carlotta.

Regina Carlotta

Ad ogni apparizione la Regina Carlotta (Golda Rosheuvel) riesce a riempire lo schermo, non solo grazie ai suoi sontuosi abiti e le incredibili parrucche, ma anche al suo portamento ed alla sua presenza scenica. Diventata reggente dopo che il marito, Re Giorgio, viene allontanato dalla corte a causa della sua malattia, in Bridgerton la Regina appare spesso annoiata dalla vita di corte, ma anche molto competitiva, tanto da trovare nella ricerca di un “diamante” ad ogni nuova stagione, una sorta di conforto dalla noia.

Ma è nel prequel a lei dedicato che il personaggio sboccia davvero, riuscendo a far innamorare il pubblico grazie al suo atteggiamento ribelle, alla sua forza di carattere, ma soprattutto all’amore per il consorte Re Giorgio, di cui diventerà una strenua protettrice.

La prima parte della terza stagione di Bridgerton (episodi 304-304) è disponibile su Netflix da giovedì 16 maggio, mentre la seconda parte (episodi 305-308) uscirà giovedì 13 giugno 2024.

