Come è ormai ben noto, la serie di Netflix di Bridgerton è ispirata ad una collana di 8 romanzi scritti dall’autrice Julia Quinn ed ambientati nell’era Regency, uno per ciascuno dei rampolli dell’omonima famiglia composta dai fratelli Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Hyacinth e Gregory di cui, nel rispettivo libro, viene raccontata la storia d’amore.

Il primo romanzo, intitolato Il duca e io è stato pubblicato nel 2000 e racconta, come la prima stagione di Bridgerton di Netflix, la storia tra di Daphne Bridgerton e Simon, duca di Hasting.

Il secondo romanzo, intitolato Il visconte che mi amava, pubblicato anche questo nel 2000, si è invece occupato della storia d’amore tra il primogenito ed erede del titolo dei Bridgerton, Anthony, e Kate Sheffield.

Al quarto romanzo, intitolato Un uomo da conquistare, è invece ispirata la terza stagione della serie di Netflix dopo la decisione di Shondaland di mettere in pausa la storia di Benedict, per poter sviluppare il racconto di quella tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington, una decisione probabilmente legata al fatto che nelle precedenti stagioni erano già stati rivelati molti dettagli sia sulla coppia che sulla storia personale di Penelope.

Per quanto concerne i 5 restanti romanzi ecco di chi e di cosa trattano.

La proposta di un gentiluomo

La storia di Benedict e Sophie è liberamente ispirata alla favola di Cenerentola.

Al ballo in maschera organizzato da Lady Bridgerton, Benedict rimane folgorato dalla misteriosa Sophie Beckett, figlia illegittima del Conte di Penwood, che nella realtà viene trattata dalla matrigna malvagia e dalle sorellastre come una cameriera, ma che finge per una magica notte di far parte del ton, almeno fino allo scoccare della mezzanotte, quando dovrà tornare alla sua difficile vita.

Già al loro primo ballo, l’attrazione tra Benedict e Sophie è magnetica e mentre lui fa di tutto per scoprire chi si celi dietro alla sua maschera, Sophie, cosciente della sua situazione, fa di tutto per evitarlo.

Il destino li farà però incontrare anni dopo, in circostanze particolarmente difficili e dolorose per Sophie, e quando il secondogenito della famiglia Bridgerton scoprirà che in realtà la donna dei suoi sogni è una cameriera, il suo proposito di prenderla in moglie comincerà a vacillare, nonostante la ritrovata passione che li attrarrà senza lasciare loro scampo.

A Sir Phillip con amore

Sir Phillip credeva che Eloise Bridgerton, come molte altre zitelle, non fosse una bellezza e soprattutto fosse disponibile ad accettare qualsiasi compromesso pur di sposarsi, ma chiunque abbia avuto modo di conoscere la più ribelle ed indipendente delle figlie di Violet Bridgerton, sa quanto egli si sbagli.

La ragazza che si presenta infatti alla sua porta, dopo un intenso scambio di missive, non solo dimostra di avere forti convinzioni, ma è anche abbastanza bella da confondere il rude Sir Phillip, molto diverso dai gentiluomini che Eloise ha conosciuto e frequentato a Londra che, per lo più, è anche un vedovo, padre di due figli che avrebbero bisogno di una madre di polso per essere educati.

Mentre i fratelli danno la caccia ad Eloise, sparita apparentemente nel nulla, lei ed il suo nuovo corteggiatore, contro ogni convenzione, imparano a conoscersi e, soprattutto, ad amarsi.

Amare un libertino

Francesca ha conosciuto l’amore e, proprio come la madre Violet, anche il dolore della perdita, quando perde l’amato marito, ma già al tempo del suo debutto, la dolce e pacata Francesca, era stata notata da Michael Stirling, un pericoloso libertino, cugino del suo promesso sposo, che decise di non rivelarle i propri sentimenti per rispetto di entrambi. Anni dopo, quando l’uomo muore, Francesca e Michael si riavvicinano per elaborare il reciproco lutto e scoprono di essere profondamente attratti l’uno dall’altra, con la differenza che Francesca non è più la timida ragazzina di un tempo, ma una donna che è stata sposata e che sa cosa vuole da un uomo, mentre Michael farebbe di tutto pur di conquistarla per non lasciarsi sfuggire questa insperata seconda opportunità che il destino gli ha regalato.

Tutto in un bacio

Il settimo romanzo dedicato ai Bridgerton, racconta la storia d’amore tra Hyacinth e Gareth St. Clair, il nipote di Lady Danbury (interpretata da Adjoa Andoh nello show) che inizia quando Gareth le chiede assistenza per tradurre dall’italiano all’inglese un diario che contiene importanti segreti di famiglia, che potrebbero aiutarlo a salvare la propria eredità da un padre che, detestandolo, vorrebbe veder fallire le sue tenute piuttosto che lasciarle al figlio. E proprio come c’era da aspettarsi, la vicinanza e le circostanze, nonché lo zampino di Lady Danbury, finiranno per fare inevitabilmente innamorare Hyacinth e Gareth.

Il vero amore esiste

Più che un triangolo, la storia d’amore tra Gregory Bridgerton e Lady Lucinda Abernathy è un quadrilatero. Nonostante Gregory sia un romantico, avendo visto tutti i suoi fratelli sposarsi per amore, e sia convinto che comprenderà al primo sguardo di aver trovato la donna della sua vita, l’esistenza gli riserverà delle sorprese. Convinto infatti di essere innamorato di Hermione Watson, che a sua volta è promessa ad un altro uomo, Gregory accetterà l’aiuto della cugina di lei, Lucinda Abernathy, che disapprova la scelta sentimentale di Hermione, per conquistarla. Col tempo, però, i due si renderanno conto di avere molto in comune e la loro amicizia finirà per trasformarsi in amore. Ma come ogni epica storia sentimentale, anche quella tra Gregory e Lucinda dovrà superare diversi ostacoli, perché anche lei è promessa ad un altro uomo e lo zio di Lucinda è assolutamente contrario all’idea di romperla per concedere la mano della nipote a Gregory. Con l’aiuto di tutta la famiglia Bridgerton al gran completo, però, anche il più giovane dei figli di Violet e Edmund riuscirà a coronare il suo sogno d’amore.

Gli spinoff della collana di Bridgerton

A tutti coloro ai quali non dovessero bastare 8 romanzi dedicati alla famiglia Bridgerton per immergersi nella romantica (e sexy) epoca dell’era Regency, Julia Quinn ha riservato una sorpresa.

L’autrice, dopo il successo della sua collana e prima che i suoi romanzi venissero opzionati da Shonda Rhimes e dalla sua Shondaland per essere prodotti da Netflix, ha infatti pubblicato nel 2013 un libro intitolato Felici per sempre che contiene 8 epiloghi inediti dedicati ciascuno alle coppie rese famose dalla sua penna e dalla serie di Netflix.

Come se ciò non bastasse, esiste anche un prequel legato ai Bridgerton, pubblicato in Italia da Mondadori a partire dal 2016, che ha come protagonisti i Rokesby, amici e vicini di casa dei Bridgerton, con 4 romanzi intitolati, Tutta colpa di Sybilla, Una dolcissima bugia, La carezza del vento e Due cuori e uno scandalo in cui fanno la loro apparizione Edmund, Violet ed i piccoli Anthony, Benedict e Colin.

La prima parte della terza stagione di Bridgerton (episodi 304-304) è disponibile su Netflix da giovedì 16 maggio, mentre la seconda parte (episodi 305-308) uscirà giovedì 13 giugno 2024.

